Calenda: Pd lanci fronte repubblicano, lista unica e altro simbolo

Roma, 30 mag. - "Le prossime saranno elezioni come quelle del 1948, definiranno cioè se l`Italia vuole restare in Europa o finire in Africa. Serie A o serie C. Gli italiani non consentiranno che tutto quello che è stato costruito nel Dopoguerra venga distrutto. Noi dobbiamo dare una voce e sostanza a questo fronte di resistenza allo sfascio". Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda (Pd), in una intervista al Corriere della sera.

Il Pd deve "essere promotore del fronte repubblicano per le prossime elezioni", ma non con il suo "marchio": "No, con un nome, quello del Fronte repubblicano, un simbolo diverso e una lista unica, coinvolgendo - ha spiegato il ministro - tutte quelle forze della società civile e tutti quei movimenti politici che vogliono unirsi per salvare il Paese dal sovranismo anarcoide di Di Maio e Salvini. Questi non sono nazionalisti, non sanno cos`è il patriottismo. Quando Mattarella va al Parlamento europeo e Salvini dichiara 'scambierei due Mattarella per mezzo Putin' si capisce che il senso dello Stato e la difesa della nazione non hanno niente a che fare con il loro pensiero".

Lo guiderebbe lei il Fronte repubblicano? "La guida - ha risposto Calenda - c`è già, si chiama Paolo Gentiloni. Io certamente mi batterò in prima fila al suo fianco sulle scelte di fondo che gli italiani dovranno fare: vogliamo stare in Europa o scivolare in Africa? Conservare il benessere costruito in settant`anni o distruggerlo? Difendere le istituzioni repubblicane o prendere la deriva di una democrazia populista sul modello di Putin? Avere a fondamento della vita politica la democrazia rappresentativa o i blog e le srl? È una sfida che dobbiamo affrontare con fiducia. L`Italia è più forte di chi la vuole debole".