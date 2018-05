Salvini: «Mattarella ha distrutto tutto, spieghi come se ne esce»

PISA - «Non faremo confusione, non faremo barricate, abbiamo lavorato per mesi per dare un Governo all'Italia, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ora chi ha disfatto, lo dico col massimo rispetto possibile al presidente Mattarella: ci spieghi come si esce da questa situazione». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Sky Tg24, parlando a margine di una manifestazione a Pisa.

AL VOTO IL PRIMA POSSIBILE - «Ci hanno detto no, no, no, adesso ci spieghi Mattarella come si esce. Noi siamo a disposizione per accompagnare il Paese al voto il prima possibile. Quello che non ci hanno fatto fare finora lo faremo a furor di popolo con milioni di voti fra qualche mese», ha concluso Salvini.