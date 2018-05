Tajani a Oettinger: «Parole inopportune»

BRUXELLES - Le parole del commissario europeo Günther Oettinger «erano inopportune». Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani (FI) in una intervista al Corriere. «Non c'è bisogno di ulteriori precisazioni se non una, la più importante e la più scontata: sono i cittadini italiani che decidono per chi votare, non i mercati».

SPREAD - Lo spread fa paura? La politica dovrebbe ignorarlo o tenerne conto? «Ma come si fa a ignorare lo spread che supera quota trecento? Siamo lontani per ora dalle cifre del 2011, questo sì. Ma non dimentichiamo che allora non c'era il quantitative easing».

Sta dicendo che, senza l'ombrello della Bce di Mario Draghi, la nostra condizione oggi sarebbe quella del 2011? «Io voglio sperare e credere - ha risposto l'esponente azzurro - che non sia così. Ma rifinanziare un debito pubblico di 2.300 miliardi ci costa 400 miliardi l'anno, più di un miliardo al giorno».

POSSIBILE UN'UE DIVERSA - Per la Lega non si possono prendere ordini dall'Europa, dalla Germania «Io non prendo ordini da nessuno, è chiaro? Quando è servito ho affrontato Juncker a viso aperto e in diretta tv. Mi sono espresso a favore dello sfondamento del tetto del 3 per cento da vicepresidente della Commissione, ho lavorato per ottenere la flessibilità per pagare i debiti della Pubblica amministrazione con le imprese... Eppure, per queste scelte, nessuno mi ha espulso da niente. Anzi, sono diventato presidente del Parlamento europeo. Segno che le cose, se si vogliono, si possono fare».