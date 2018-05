Meloni: «Possibile contributo al governo Lega-M5s»

ROMA - Fratelli d'Italia entra nel governo? «Mah, questo è tutto da vedere, credo che votare ad agosto o mandare in aula un governo senza voti possa essere una pietra tombale per l'Italia». Lo ha detto a Mattino 5 la Presidente di FdI Giorgia Meloni.

«Se proprio Mattarella non vuole dare l'incarico al centrodestra si deve ricordare che c'era una maggioranza che si era formata in Parlamento: se al presidente della Repubblica serve qualcosa di nuovo per dire ritentiamo, siamo pronti a collaborare alla formazione del governo nelle forme e nei modi tutti da verificare».

SE SERVE DAREMO UNA MANO - Quanto all'ipotesi che FdI possa mediare fra le forze di maggioranza e il Quirinale, Meloni è scettica: «Ormai questo ruolo di mediatrice me lo si appiccica ovunque. Ma fra i ministri citati quello di Savona a me sembrava il curriculum più adatto. Se serve dare una mano lo faremo nelle prossime ore, se il presidente della Repubblica ce ne darà la possibilità e se le altre forze politiche si assumeranno delle responsabilità vedremo».