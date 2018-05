Meloni: «Mattarella impedimento a creazione Governo»

ROMA - «Gli italiani non hanno compreso le mosse del presidente della Repubblica perché erano sbagliate. Mattarella è uno dei principali responsabili dell'impedimento alla costituzione di un governo in Italia». Lo ha detto a Mattino 5 la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

«Non è prerogativa del capo dello Stato decidere se un ministro possa essere nominato in ragione delle sue idee, perché quello può succedere se è eletto direttamente dai cittadini. E noi - ha annunciato Meloni - da ieri raccogliamo le firme per l'elezione diretta del presidente della Repubblica».