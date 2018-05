Tajani a Salvini: «Alle elezioni Berlusconi candidato Premier»

ROMA - Silvio Berlusconi sarà «senza dubbio» il candidato premier di Forza Italia. Lo ha detto il presidente dell'europarlamento Antonio Tajani in una intervista al Corriere della Sera.

Per l'esponente azzurro «serve un governo che governi, che dia rassicurazioni ai mercati, che tranquillizzi gli investitori. E quel governo non può che essere un governo di centrodestra, su cui noi premevamo, guidato dal leader che aveva preso più voti». Riferimento al leader della Lega Matteo Salvini, «e sono convinto che il centrodestra esiste ancora». Ne è convinto anche Salvini, secondo lei? «Voglio augurarmi che sia così. Non si può prescindere dal centrodestra».

Chi si allea con il M5S non è di centrodestra

Quanto all'ipotesi che la Lega finisca per correre al voto alleata con M5S, per Tajani «i cinque stelle non sono il centrodestra. Noi siamo garantisti e loro no, noi siamo liberali e loro no, noi abbiamo una visione della politica e loro un'altra. Chiunque si allea coi M5S non è di centrodestra. Mi auguro che Salvini capisca che il centrodestra, con Di Maio e Di Battista, non ha nulla a che vedere».