Martina: «Se Salvini e Di Maio misurano i toni è un bene per l'Italia»

ROMA - «Se Lega e M5S decidono di cambiare verso e misurare i toni è un bene per tutti, per l'Italia». Lo ha dichiarato il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Radio Anch'io su Radiouno.

«Serve - ha aggiunto - dare una mano all'Italia e al presidente Mattarella a gestire questa situazione complessa. Necessario dare elementi di certezza al Quirinale per tirare le fila di questa situazione. La cosa incredibile rimane la faciloneria con cui lega e 5 stelle hanno giocato sulla pelle dell'Italia una campagna inaudita».