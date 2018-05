Sulla stampa estera la crisi italiana che spaventa i mercati

Roma, 30 mag. - Sulla stampa estera a tenere banco è la crisi italiana e la sua ricaduta immediata sull'Eurozona e sui mercati di tutto il mondo che hanno chiuso con grosse perdite, da Wall Street alle borse asiatiche. Sia il New York Times, che il Wall Street Journal e il Financial Times dedicano grandi titoli a questo tema.

"Azioni Usa in caduta mentre le sofferenze italiane turbano i mercati", scrive il WSJ online. "Il dibattito sull'euro in Italia spaventa i mercati", titola il NYT online, mentre sulla versione cartacea si domanda: "Cosa accadrà in Europa e in Italia?".

"I mercati finanziari globali colpiti dalla crisi italiana", questo il titolo di apertura del FT online, che mette una foto del governatore di Bankitalia Visco e aggiunge "il capo della banca centrale avverte i politici come Di Maio sulla richiesta di nuove consultazioni". L'avvertimento di Visco è il titolo di apertura della versione cartacea del quotidiano economico: "La crisi italiana si allarga. Il governatore avverte che la fiducia degli investitori sta scemando".

Passando ai giornali tedeschi, risaltano i titoli della Welt: "Il più grande assassinio della Costituzione del dopoguerra" e ancora "L'Italia fa impazzire i mercati". E poi la Suddeutsche Zeitung secondo cui "E' arrivata l'ora della resa dei conti".

Il Guardian affida l'apertura alle perdite delle borse asiatiche: "I mercati asiatici e l'euro in decisa perdita mentre i timori dell'Italia si diffondo sui mercati globali".

Pe Le Monde la crisi italiana fa dirigere il Paese verso "nuove elezioni". Les Echos: "L'Italia rianima lo spettro della crisi nell'Eurozona".