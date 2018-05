Dip. Stato Usa monitora crisi: Italia tra alleati più stretti -3

New York, 30 mag. - Come ad aprile, un portavoce del dipartimento di Stato ha ripetuto che il dipartimento "riconosce che l'Europa è composta da nazioni libere che, in linea alla grande tradizione della democrazia occidentale, sono capaci di scegliere autonomamente la loro strada futura".

Alle domande di AskaNews sulle eventuali preoccupazioni di Washington per la formazione di un governo con simpatie filo-russe, per una prolungata incertezza politica che potrebbe rallentare la terza più grande economia dell'Eurozona e per il rischio che le elezioni italiane possano essere viste come un punto di rottura del progetto europeo, il portavoce del dipartimento di Stato ad aprile aveva detto che "come in passato, gli Stati Uniti sono impegnati a lavorare con i rami istituzionali europei", frase ripetuta anche in questo caso.

Il portavoce del ministero ha anche ripetuto che gli Stati Uniti "riconoscono che i nostri alleati sono nazioni indipendenti e democratiche con la loro storia, la loro prospettiva e il loro diritto a determinare il loro futuro".