Dip. Stato Usa monitora crisi: Italia tra alleati più stretti

New York, 30 mag. - Non solo gli investitori a Wall Street ma anche il dipartimento americano di Stato sta monitorando gli sviluppi della crisi politica in Usa. "Monitoriamo sempre queste questioni", ha detto Heather Nauert, portavoce del dipartimento di Stato, parlando ieri durante il consueto briefing con la stampa riunita a Washington.

Il ministero guidato da Mike Pompeo ha separatamente ribadito quanto detto ad Askanews già il 23 aprile scorso: che per gli Stati Uniti di Donald Trump, come era per l'America di Barack Obama, l'Italia resta "uno dei nostri alleati più stretti".

Quella dichiarazione era giunta nel giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza di governo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Da allora i colpi di scena non sono mancati. (Segue)