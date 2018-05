Casa Bianca: stiamo "monitorando" crisi politica in Italia

New York, 30 mag. - Come il dipartimento di Stato, anche la Casa Bianca sta monitorando gli sviluppi della crisi politica in Italia, che ieri ha provocato un sell-off anche a Wall Street.

Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha spiegato che il fronte italiano "è certamente qualcosa che stiamo monitorando. Chiaramente stiamo osservando da vicino la cosa".

Mentre si trovava a bordo dell'Air Force One che stava portando il presidente americano Donald Trump a un evento a Nashville, Tennessee, Sanders ieri ha ripetuto ai giornalisti presenti che "come spiegato più volte, vogliamo concentrarci sulla stabilità di lungo termine dell'economia e continueremo a farlo. E abbiamo intenzione di tenere un'occhio su cosa sta succedendo in Europa".

Un giornalista le ha chiesto esplicitamente se l'Italia debba restare nell'Eurozona. "Al momento non ho una politica specifica dell'amministrazione su questo ma continueremo a monitorare quello che là sta succedendo", ha risposto Sanders.