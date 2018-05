Renzi: prossime elezioni derby tra chi vuole euro e chi uscita

Roma, 29 mag. - "Salvini oggi ha detto che l'euro è la moneta dell'Italia, virgola, per ora. Se gli italiani vogliono uscire dall'euro lo vedremo alle prossime elezioni. Sarà un derby straordinario tra chi crede nei valori della Ue e chi vuole uscire, per andare chissà dove". Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo.

Rispetto alle smentite di queste ore, Renzi osserva: "Bastava che Savona domenica dicesse che non si voleva uscire dall'euro, che non c'era alcun piano B. Secondo me hanno visto l'elenco delle promesse: reddito di cittadinanza, flat tax, Fornero. Queste tre misure bloccano il bilancio pubblico per i prossimi decenni, non ci sono soldi. E hanno scelto di far saltare tutto su Savona. Hanno fatto una fritta e hanno dato la colpa a Mattarella, con l'alibi Savona. Hanno promesso la luna, robe che non stanno nè in cielo nè in terra", ha aggiunto Renzi.