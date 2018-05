Renzi: Pd pronto al voto, ma la colpa è di Cip e Ciop

Roma, 29 mag. - "Il Pd è pronto, prontissimo" al voto a fine luglio. Lo ha assicurato l'ex segretario Dem Matteo Renzi, ospite di Otto e mezzo.

"Se tu vai da un italiano e dici: 'il 29 luglio si vota', quello ti prende per matto. Ma se si dovrà votare a luglio - aggiunge Renzi - è perchè loro che hanno vinto non sono in grado di fare un governo ed allora è naturale che il presidente della Repubblica, che è stato vergognosamente insultato, dovrà sciogliere le Camere. Cip e Ciop sono i responsabili di una situazione di grande gravità".