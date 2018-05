Ue: nel bilancio meno fondi strutturali a Polonia, più all'Italia -2

Bruxelles, 29 mag. - La Commissione aveva già proposto, a inizio maggio, ma senza entrare nei dettagli, di ridurre di circa il 7% il bilancio complessivo della politica di coesione dell'Ue per il 2021-2027, tenendo conto della perdita del contributo britannico a partire dal 2021. La politica di coesione mira a ridurre le disparità economiche tra le regioni, in particolare attraverso il Fondo sociale europeo o i cosiddetti fondi di coesione, di cui la Polonia è il principale beneficiario. Questi fondi sono destinati principalmente a paesi con un Pil pro capite inferiore a una certa soglia, ma l'esecutivo dell'Ue vuole ora prendere maggiormente in considerazione altri criteri come la disoccupazione giovanile o l'accoglienza dei migranti.

La Commissione non ha precisato in dettaglio le modifiche, ma secondo fonti europee, Polonia e Ungheria riceverebbero oltre il 20% in meno di fondi nel prossimo bilancio pluriennale, mentre la Grecia ne riceverebbe l'8% in più, l'Italia il 6% in più e la Spagna il 5% in più.