Ue: nel bilancio meno fondi strutturali a Polonia, più all'Italia

Bruxelles, 29 mag. - I Paesi dell'Est Europa, ormai cresciuti economicamente, riceveranno meno fondi strutturali, mentre paesi più in difficoltà, come Italia, Spagna e Grecia, ne riceveranno di più, stando ai progetti presentati oggi dalla Commissione europea nella seduta plenaria dell'europarlamento a Strasburgo.

"Guardate la Slovacchia, i Paesi baltici o la Polonia. Riceveranno meno denaro nella nostra proposta di bilancio per la politica di coesione, perché sono diventati più competitivi, sono cresciuti economicamente - ha spiegato il commissario al Bilancio Gunther Oettinger davanti agli eurodeputati - altri, che sono rimasti in una situazione di stagnazione, come gli italiani, riceverenno più soldi".

L'esecutivo europeo ha sollecitato nuovi metodi di allocazione dei finanziamenti stanziati nell'ambito della politica di coesione Ue nel bilancio post-Brexit 2021-2027. "Proponiamo una politica di coesione per tutte le regioni, che non lasci nessuno indietro" e "adattata alle nuove priorità", ha spiegato ai giornalisti la commissaria per la politica regionale Corina Cretu. (Segue)