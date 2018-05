Governo, Oettinger: non volevo mancare di rispetto, mi scuso

Roma, 29 mag. - "Non volevo mancare di rispetto e mi scuso per questo": è quanto ha scritto su Twitter il Commissario al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, dopo le polemiche seguite alle sue dichiarazioni sulla situazione politica italiana.

"Io ho pieno rispetto della volontà degli elettori, siano di sinistra, destra o centro, e in ogni paese - si legge nella nota - facendo riferimento agli attuali sviluppi del mercato in Italia, non volevo mancare di rispetto e mi scuso per questo. L'Italia come membro fondatore ha svolto e svolge un ruolo importante nell'integrazione europea e spero che continui su questo cammino".