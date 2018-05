Unità per la Costituzione: bene Anm. Massima fiducia in Mattarella

Roma, 29 mag. - "Unità per la Costituzione si riconosce nel comunicato approvato a maggioranza dalla Giunta Esecutiva Centrale dell'A.N.M. in merito all'attuale situazione politico istituzionale, corrispondente pienamente alla sensibilità culturale dei propri aderenti". E' quanto si legge in una nota che precisa: "Non si tratta di fare assumere all'A.N.M. un improprio ruolo politico, quanto, invece, di esprimere piena fiducia nell'operato della più alta Magistratura del Paese che è garante degli equilibri fra i poteri dello Stato fissati nella Costituzione".