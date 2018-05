Renzi: assistiamo a una pagliacciata colpa di Di Maio e Salvini

Roma, 29 mag. - "Non posso sapere cosa farà Cottarelli, ma spero che stiamo assistendo a una pagliacciata che ha due colpevoli: Salvini e Di Maio, stanno prendendo in giro gli italiani, e da qualche giorno stanno bruciando i risoparmi degli italiani". Lo ha detto l'ex segretario del Pd Matteo Renzi, ospite di Otto e mezzo. "Lo spread è la dimostrazione della cialtroneria di chi ha provato a fare un governo e non c'è riuscito. O fanno un governo loro che hanno vinto oppure il Presidnete della Repubblica che è stato insultato e ha mantenuto la lucidità, dovrà sciogliere le Camere. Il Pd non c'entra niente".