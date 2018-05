Napoli, 29 mag. - "Questa crisi di certo non l'abbiamo generata noi. E voglio dire anche che se i mercati hanno paura che l'Italia esca dall'euro è percè qualcuno ha fatto girare questa balla che questo governo voleva uscire dall'euro ma la nostra volontà non è mai stata quella". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5s, a Napoli per un comizio.