M5s-Lega: o subito scioglimento o un tema per Commissione

Roma, 29 mag. - Se non venissero sciolte subito le Camere, M5s e Lega proveranno a far lavorare le Commissioni parlamentari permanenti, in cui hanno la maggioranza, individuando un provvedimento 'bnandiera' per ognuna di essa. È quanto emerso nella riunione dei capigruppo dei Cinque Stelle e del Carroccio. Al Senato si sono visti Danilo Toninelli e Giulia Grillo per il M5s, e Gianmarco Centinaio per la Lega, stante l'assenza di Giancarlo Giiorgetti.

L'obiettivo, nel caso in cui le Commissioni dovessero avviare i lavori, è dunque quello di individuare un provvedimento per ogni Commissione. E qualche indicazione l'ha già data Matteo Salvini, che in un'intervista a DiMartedì ha citato l'introduzione del premio di maggioranza nella legge elettorale, la legge sulla legittima difesa, il taglio dei vitalizi, e "il taglio di qualche tassa" come obiettivi che il Parlamento può conseguire, al di là della nascita di un governo.