Roma, 29 mag. - "Ipotesi di voto a luglio è follia antidemocratica: significherebbe calpestare i diritti politici dei cittadini sanciti dalla #Costituzione. E la Costituzione va difesa in ogni sede, non solo in piazza. #elezionianticipate". Lo scrive su Twitter Riccardo Magi, segretario di Radicali Italiani e deputato di +Europa.