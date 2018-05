Salvini: Parlamento lavori, anche per premio maggioranza

Roma, 29 mag. - "Sono d'accordo" con l'introduzione nel 'Rosatellum' di un premio di maggioranza, e per questo "ci vuole un Parlamento che lo faccia. Per questo chiedo ai presidenti di Camera e Senato e di insediare le Commissioni". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista a DiMartedì che andrà in onda stasera su La7. "Un pezzo di Fornero la può eliminare il Parlamento, la legittima difesa la può approvare il Parlamento come il taglio dei vitalizi e di qualche tassa. Non permetterò che in attesa di Cottarelli e Mattarella gli italiani abbiano un Parlamento che non lavora".