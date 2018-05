Roma, 29 mag. - "Ho fatto finta per tre settimane di lavorare per perdere tempo e poi far saltare tutto? Ma dai, siamo seri". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista a DiMartedì in onda questa sera, circa l'accusa che lui si sia impuntato sul nome di Paolo Savona all'Economia con l'obiettivo di far saltare il governo prima che nascesse. "Qualcuno non voleva che questo governo nascesse, suvvia...", ha aggiunto.