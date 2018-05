Salvini: pronto a riproporre Savona all'Economia

Roma, 29 mag. - "Se ho a disposizione il meglio per gli italiani, io propongo il meglio, non un gradino di meno. E il professor Savona è il meglio e se tornassimo al voto gli chiederei di rimettersi a disposizione degli italiani perchè è l'unico che può rappresentare gli italiani ai tavoli europei. Magari mi dice che non ha voglia di farsi il fegato marcio, lo capirei anche". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista a DiMartedì in onda questa sera.

"Quanto al 'Piano B' per l'uscita dall'euro, "guardi che il piano B ce l'hanno ovunque".