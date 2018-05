Salvini: euro è moneta Italia? In questo momento sì

Roma, 29 mag. - "L'Italia è un Paese serio, stabile, non c'è rischio che salti e lo dico agli speculatori". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista a DiMartedì in onda stasera su La7. Alla domanda di Giovanni Floris se l'euro è la moneta dell'Italia, Salvini ha risposto: "In questo momento sì e probabilmente anche per i prossimi anni. A me basta cambiare alcune regole che stanno massacrando inostri agrioltori, artigiani, lavoratori". In precedenza, Salvini aveva affermato: "Guardi che il 'Piano B'" per l'eventuale uscita dall'euro "ce l'hanno ovunque".