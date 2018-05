Napoli, 29 mag. - Oltre 200 persone si sono incolonnate spontaneamente in corteo suvvia Toledo per attendere il capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio in largo Berlinguer. I militanti hanno aspettato per oltre 20minuti in piazza Trieste e Trento quando è arrivata la notizia che il loro leader sarebbe andato direttamente all'incrocio della metro di Toledo dove parlerà. Quasi tutti portano bandiere tricolori e molti hanno cartelli con la scritta "il mio voto conta".