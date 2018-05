Salvini: in prossime settimane valuteremo alleanze voto

Roma, 29 mag. - "Facciamo parte di una coalizione con cui governiano in tante regioni e comuni e ci presenteremo insieme alle amministrative del 10 giugno. Sicuramente la posizione nei confronti dell'Ue il mettere prima gli italiani sarà determinante per decidere con chi fare un tratto di strada insieme". Lo ha detto il leader dellaLega Matteo Salvini, in un'intervista a DiMartedì in onda stasera su La7. E ha aggiunto: "Con i M5s abbiamo trovato tanti punti di contatto, e al tavolo ho trovato gente seria, preparata e di parola. Facciam parte di una coalizione di centrodestra in cui mi pare che qualcuno nelle ultime settimane abbia parlato più di Germania, di vincoli europei, di spread e di cose strane che non del futuro degli italiani. Lo valuteremo nelle prossime settimane".