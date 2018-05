Governo, da Consiglio ministri ok a dl fiscale zone terremotate -3

Roma, 29 mag. - LEGGI REGIONALI Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato tre leggi regionali e ha deliberato di non impugnare: 1. la legge della Regione Sicilia n. 5 del 29/03/2018, recante "Approvazione del Rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2016"; 2. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 30/03/2018, recante "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale"; 3. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 del 30/03/2018, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".

Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia all'impugnativa della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 dell'8 marzo 2013, recante "Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, 'Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci' e di altre leggi provinciali", tenuto conto del venire meno dei motivi di impugnazione in virtù delle modifiche alla medesima legge apportate dalla Provincia autonoma.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 15.20.