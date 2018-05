Salvini: prima si vota e meglio è, magari non in agosto

Roma, 29 mag. - "No sono a favore del voto d'agosto perchè non vorrei rompere le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto. La cosa certa è che non possiamo avere un governo fantasma che magari aumenta l'Iva e aumenta le tasse sulla benzina e che poi dopo 3-4 mesi se ne va indisturbato. Da questo punto di vista prima è meglio è, sperando che non si voti a Ferragosto". Così Matteo Salvini, ospite di DiMartedì su La7, circa la data del voto elettorale. "Per le mie convenienze, avrei dovuto gridare 'al voto al voto' dall'inizio e magari saremmo andati al voto a giugno".