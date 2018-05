Roma, 29 mag. - È iniziato intorno alle 18.20 la riunione tra i capigruppo della Lega, Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, e i capigruppo M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. La riunione, in corso agli uffici del gruppo pentastellato di Palazzo Madama, serve per "organizzare il lavoro parlamentare nel caso in cui dovessero partire le commissioni", ha spiegato Centinaio.