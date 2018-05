Governo: perché il rating sull'Italia preoccupa più dello spread -2

Roma, 29 mag. - Non è solo la Bce che chiuderebbe i rubinetti. Molti investitori istituzionali come i fondi pensione per legge e per statuto non possono investire in strumenti finanziari che non hanno il giudizio almeno investment grade.

Dopo l'annuncio di Moody's il rating dell'Italia può permettersi il declassamento di un solo gradino per non compromettere l'accesso ai mercati della liquidità. Rimarrebbero canali straordinari come l'Ela della Bce (sistema per la liquidità di emergenza alle banche) o l'Omt (outrigh monetary transaction), la possibilità da parte della Bce di acquisti sul mercato secondario di titoli di debito pubblico, con una durata residua fino a tre anni, nella misura necessaria per eliminare il rischio di "ridenominazione" (cioè, quello legato alle aspettative sulla fine dell`euro) dai mercati finanziari.

Ma non è gratis.Come ha ricordato oggi il vicepresidente della Bce Constancio, i governi che ne chiedono l`attivazione sottoscrivono con le autorità europee e, possibilmente, con il Fondo monetario internazionale, un programma di risanamento. Questa è condizione necessaria ma non sufficiente perchè la decisione, pienamente discrezionale, di avviare, continuare o sospendere l`OMT spetta alla Bce.