Governo: perché il rating sull'Italia preoccupa più dello spread

Roma, 29 mag. - Lo spettro dello spread torna ad alimentare timori di peggioramento delle condizioni economiche e finanziare dell'Italia. Ma più che lo spread deve preoccupare il rischio di deterioramento del rating dell'Italia. L'agenzia Moody's oggi ha messo sotto osservazione per possibile declassamento il rating dell'Italia oggi a livello Baa2 nel caso di cambiamento delle politiche fiscali e blocco del processo di riforme.

Il rating è una sigla che esprime il giudizio di affidabilità di un paese. I voti che esprimono le agenzie di rating rappresentano quindi la pagella sul premio di rischio di un emittente (uno Stato, una banca, una azienda). La tripla A significa massima affidabilità, praticamente rischio zero. A mano a mano che si scende nei giudizi aumenta il rischio. Fino a quando compare la lettera A il rating è elevato e medio, la lettera B inizia a esprimere voti medio bassi fino alla C che indica investimenti altamente speculativi con elevate probabilità di perdita del capitale.

Le pagelle delle agenzie di rating non sono tuttavia esercizi fini a se stessi, ma si riflettono sui tassi di interesse che Stati e imprese devono pagare per chiedere prestiti. Ancora più importante, per gli Stati e le banche, un determinato rating può chiudere molte porte per l'accesso ai mercati e alla liquidità.

L'Italia oggi vanta un rating Baa2 da parte di Moody's, che esprime una qualità medio bassa. Tuttavia si tratta di una pagella che consente ai titoli di Stato di essere valutati ancora "investment grade". La qualifica investment grade termina a livello Baa3, un gradino appena sotto il rating italiano. Dopo scompare e la pagella vira a "investimento speculativo". Tale qualifica comporta automaticamente, ad esempio, che titoli di Stato e obbligazioni sotto il livello Baa1 non possono essere dati a garanzia per ottenere liquidità dalla Bce. Inoltre un rating di bassa qualità che rientra nell'area di investimento speculativo non consente alla Bce di acquistare titoli nell'ambito del quantitative easing. Il motivo per cui i titoli greci non rientrano nel programma di acquisto.(Segue)