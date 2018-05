Governo, Marin (Fi): Oettinger inadatto a ricoprire quel ruolo

Roma, 29 mag. - "Le parole del Commissario UE al bilancio Oettinger non solo sono inaccettabili, sono anche offensive. Sono orgoglioso di essere Italiano. Sono orgoglioso della storia del nostro Paese, della nostra cultura, di tutto ciò che siamo stati, siamo e saremo. Ma non basta. Per la verità credo sia opportuno rovesciare la questione: mi chiedo cioè se il signor Oettinger è adatto a ricoprire un ruolo importante come quello che ricopre visto il livello delle sue esternazioni. Credo che su questo lui per primo ed anche la Commissione UE dovrebbero riflettere". Lo dichiara in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia.