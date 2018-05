Governo, Bernini: no incarico a cntrodestra occasione mancata

Roma, 29 mag. - "Il no all'incarico a Matteo Salvini per dar vita a un governo di centrodestra è stata un'occasione mancata che ci amareggia e di cui abbiamo preso atto. Avremmo voluto proporre al Parlamento un programma che era stato validato dal 37 per cento degli elettori e che aveva ottenuto il 43 per cento degli eletti. Non ci è stato possibile. Ora l'unica soluzione resta il voto. E' il popolo sovrano l'unico che ha diritto di parola". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini intervenendo nell'Aula di palazzo Madama.

"Forza Italia - ha sottolineato - è stata la prima a pagare sulla propria pelle i veti di una certa Europa, è stato il nostro governo eletto dai cittadini a esserne vittima. Non prendiamo lezioni da nessuno. E' stato Silvio Berlusconi, primo leader in Europa a denunciare l'errore dell'intervento in Libia, è stato lui a dire che le sanzioni alla Russia erano inaudite perchè è l'Italia a esserne penalizzata più della Russia stessa. Non ci meravigliamo di nulla. La soluzione alla crisi e allo stallo politico sono le elezioni, è il centrodestra unito che potrà finalmente dare al Paese un governo forte, autorevole e efficace".