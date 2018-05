Lollobrigida (Fdi): bene Meloni su raccolta firme presidenzialismo

Roma, 29 mag. - "Il presidenzialismo è una battaglia storica della destra italiana tanto che sin dagli anni '70 noi sognamo di dare all'Italia una Repubblica presidenziale che faccia esercitare la sovranità direttamente al popolo. E oggi più che mai, all'indomani delle incomprensibili decisioni del Capo dello Stato che prima non ha affidato l'incarico al centrodestra nonostante la chiara indicazione dei cittadini e poi ha bocciato un ministro per le sue idee troppo critiche sull'Ue, questo tema torna di attualità. Ben venga dunque la decisione del Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni di dare il via ad una raccolta firme per il presidenzialismo e per le dimissioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida.