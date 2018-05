Roma, 29 mag. - "Io sto con Mattarella e vi aspetto a Piazza Santi Apostoli a Roma Venerdì 1 giugno alle 16.30. È importante esserci. È il futuro del nostro Paese, la Costituzione, le regole preziose e fondamentali della nostra convivenza". Così Roberto Giachetti su twitter annuncia la manifestazione nazionale del Pd "Viva l'Italia. Per la democrazia. Per la Costituzione. Per il futuro degli italiani".