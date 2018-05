Roma, 29 mag. - "Sfidiamo chiunque a trovare una sola riga del contratto del governo con M5s dove si parli di uscita dall'euro, una sola riga che parli di un progetto irresponsabile. Abbiamo sempre operato per dare un futuro ai giovani e mai per mettere in difficoltà la nostra gente". Lo ha detto il presidente dei senatori della Lega, Gian Marco Centinaio.