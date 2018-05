Bernini: «Centrodestra sia unito»

ROMA - «Questo è il momento delle decisioni, è il momento in cui gli italiani e tutto il mondo ci guardano, aspettandosi da noi un governo autorevole. Noi avremmo ritenuto opportuno un incarico al centrodestra, volevamo fortemente proporre al Parlamento un appello su punti condivisi e inclusivi. Non ci è stato assegnato l'incarico, ma rilevo con molta amarezza che questa è stata una grande occasione perduta. Ma ritenevamo fosse necessario un governo autorevole. Per questo abbiamo fatto un passo di lato. Non è bastato. Ora bisogna ridare la parola al popolo sovrano, riportando Fi nel cammino di un centrodestra unito, riproponendo il nostro programma già validato dagli elettori». Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Annamaria Bernini, intervenendo in Aula.