Marcucci: Pd chiede elezioni subito, M5s-Lega non vogliono

Roma, 29 mag. - La richiesta del M5S e della Lega di far partire le commissioni permanenti in Parlamento "mi sembra la solita bugia: noi vorremmo chiedere subito lo scioglimento delle Camere. Noi sì che vogliamo le elezioni, noi sì che vogliamo la verifica. Se si chiede invece di iniziare a lavorare, è evidente che da parte vostra non c'è la volontà di andare alle elezioni". Lo ha detto il capogruppo del Pd in Senato Andrea Marcucci, intervenendo in Aula, sottolineando che "il presidente incaricato che verrà presto in Aula è stato voluto dalla sceneggiata Lega-M5s".

"Le forze uscite vincitrici dal 4 marzo - ha affermato Marcucci - non hanno voluto dare un governo a questo Paese, non hanno voluta formare un governo che risolvesse i problemi degli italiani. Qualcuno ha sottoscritto il 'contratto' in buonafede, altri lo hanno usato per arrivare dove siamo arrivati. Il M5s e soprattutto la Lega non hanno voluto dare un governo al Paese. Se avessero voluto un governo con un ministro politico, che aveva tutte le condizioni per lavorare, oggi staremmo a discutere della fiducia a quel governo. Ma qualcuno ha fatto un tranello: prima le regionali, poi le altre regionali, poi questo, per lucrare qualche voto. Da una parte le facce deluse di chi era in buona fede, dall'altra quelle soddisfatte di chi ha voluto imboccare questa strada pericolosa per il Paese".