Sisto (Fi): coalizione centrodestra unita sarà più forte di prima

Roma, 29 mag. - "Il centrodestra unito è vincente, per questo crediamo che ci si debba riproporre agli italiani con lo schema premiato il 4 marzo: siamo convinti che la coalizione sarà più forte di prima. I temi rimangono gli stessi e le nostre posizioni sull'Europa sono chiare: non bisogna subire l'Unione ma impegnarsi per cambiarla e renderla meno afflittiva". Lo ha detto a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto che poi sulle parole di Oettingher ha commentato: "Il primato dei mercati sul diritto voto è un concetto da dimenticare, questa è l'Europa che non ci piace".

Quanto alla possibilità di impeachment, secondo Sisto "la compatibilità costituzionale dell'operato del Presidente della Repubblica è chiara: la Carta attribuisce al Capo dello Stato la facoltà di 'scansionare' i ministri proposti dal Presidente del Consiglio. Ecco perché l'impeachment non è una strada percorribile. Diverso è il fronte delle valutazioni politiche".