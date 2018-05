Meloni: «Raccolta firme per Presidenzialismo»

ROMA - «La più grande riforma che possiamo fare è il presidenzialismo cioè l'elezione diretta del Capo dello Stato perché se il Capo dello Stato vuole scegliere i Ministri lo devono votare gli italiani. E' la prima regola quindi da oggi ci saranno i nostri banchetti in tutta Italia ed una petizione on line. Quella on line è per le dimissioni di Mattarella ma anche per il Presidenzialismo». Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi a Imperia per la campagna elettorale.