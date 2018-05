Casellati: non si parla di prerogative capo Stato in aula Senato

Roma, 29 mag. - "Quando uno vuole parlare di prerogative del capo dello Stato non può farlo in questa sede, ci sono le sedi opportune". Lo ha ribadito il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, riprendendo la senatrice Fdi Isabella Rauti in aula.

"Avrei potuto anche non ammettere questo dibattito - ha proseguito Casellati - ma nasce proprio per la gravità della situazione politica. Quando si parla di presidente della Repubblica però se si critica si sa che c'è un iter particolare per poterlo fare che non è sicuramente qesta assemblea. Non siamo turisti qui, non si può fare in questa sede ma nelle sedi opportune. Si attenga a quelle che sono le regole o le tolgo la parola".