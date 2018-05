Lodi, Salvini: solidarietà a Cattaneo, difesa sempre legittima

Roma, 29 mag. - "Solidarietà a Mario Cattaneo, che sarà processato per eccesso colposo di legittima difesa. La sua unica colpa è aver difeso la vita sua e dei suoi cari dall`aggressione di alcuni criminali nella osteria. Per questo rischia una condanna, costi legali e l`agonia di un processo. È inaccettabile. Per la Lega vale il principio che la difesa è sempre legittima. La legge è pronta. Al governo sarà una priorità". Così il segretario della Lega Matteo Salvini e il vice capogruppo alla Camera Nicola Molteni, commentando il rinvio a giudizio di Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano che il 10 marzo 2017 uccise con un colpo di fucile il ladro che era entrato insieme ad alcuni complici nella sua trattoria per derubarlo.