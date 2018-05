Roma, 29 mag. - "'I mercati vi insegneranno a votare'. Le parole del Commissario europeo Oettinger sono assurde. Questa gente tratta l'Italia come una colonia estiva dove venire a passare le vacanze. Ma tra pochi mesi nascerà un governo del cambiamento e in Europa ci faremo finalmente rispettare". Lo scrive il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un tweet.