Toninelli: «Al voto il prima possibile»

ROMA - «Se qualcuno crede che ora ce ne staremo in silenzio si sbaglia. Non illudetevi, M5s non molla anzi ci state rafforzando ogni giorno di più. Dobbiamo tornare al voto, farlo il prima possibile e dobbiamo giustamente e finalmente segnare il riscatto di milioni e milioni italiani». Lo ha detto Danilo Toninelli, presidente dei senatori M5s, in aula al Senato.