Grasso a M5s-Lega: minacciate fondamenta democrazia, ora fermatevi

Roma, 29 mag. - "La Costituzione è ciò che ci unisce, appartiene a tutti noi e tutti noi abbiamo dovere di difenderale. È minacciata da gesti e intenzione che minano le fondamenta della nostra Repubblica. Vi invito cari colleghi del M5s e della lega a fare un passo indietro perchè temo che voi non abbiate la piena consapevolezza delle conseguenze delle vostre azioni". Lo ha detto nell'Aula del Senato il presidente di Liberi e Uguali Pietro Grasso. "State aizzando i vostri sostenitori contro le istituzioni e gli uomini e donne che li rappresentano. In gioco c'è molto più della contesa politica, o qualche voto in più; c'è molto di più che opposte visioni del futuro dell'Italia. Se consentiamo alla dialettica politica di tracimare in parole eversive, allora è la tenuta della nostra comunità ad essere a rischio. Tutti devono prendere le distanze", è l'appello di Grasso, che accusa Lega e M5s: "State fomentanto un odio che può travolgere le fondamenta stessa della nostra comunità. Voi state aprendo la strada ad una crisi ben più profonda di quella che si può immaginare, state ipotecando il futuro della nostra Nazione".

Quanto alla situazione politica, "Lega e M5s hanno doppiamente ingannato i cittadini. Prima conducendo una campagna elettorale senza mai esplicitare le reali intenzioni, poi impegnando settimane a formare un governo, esponendo tutti i cittadini a pesantissime ripercussioni. Vi siete presentati agli elettori con due programi irrealizzaili, in contraddizione. Poi avete detto che contavano i temi e non i nomi, e poi proprio su un nome avete deciso di lasciare il Paese senza un governo politico che pure avete reclamato per il basso calcolo di qualche voto in più". Nel programma di Lega e M5s "c'è un'idea di democrazia che non ci piace, ci sono discriminazioni territoriali, che i ricchi devono pagare meno tasse dei poveri, e che comunque tutto si risolverà cacciando qualchem igliaio di stranieri". Al contrario "noi crediamo che l'unica prospettiva sia l'Europa, diversa da quella di adesso, capace di superare austerità e meccanismi speculativi".