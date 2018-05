Wsj: investitori temono che crisi italiana minacci esistenza euro

New York, 29 mag. - I mercati globali stanno facendo i conti con la crisi politica italiana che alcuni temono possa trasformarsi "in una minaccia per l'esistenza della moneta unica". Lo scrive il Wall Street Journal, che dedica un articolo alle tensioni sui mercati create dalla crisi politica italiana.

"Sei anni dopo l'allontanamento dell'Eurozona dal baratro, un violento sell-off del debito nell'Europa meridionale si sta estendendo, con gli investitori a caccia della sicurezza garantita dal dollaro e dai Treasury" scrive il quotidiano finanziario.

"C'è una minaccia esistenziale che aleggia sulla moneta unica se finiamo per andare ad altre elezioni quest'estate" ha detto Kit Juckes, uno strategist di Société Générale specializzato in cambi. Il Wsj cita anche Charlie Diebel, di Aviva Investors, secondo cui è difficile decidere come muoversi per via di rischi "binari", riferimento al fatto che l'Eurozona potrebbe restare unita, oppure no. Per Darren Ruane, di Investec Wealth and Investment, "non sembra più probabile" l'annuncio a settembre della fine del programma di acquisto di bond da parte della Banca centrale europea. "Scommetto che molti gestori di bond stanno giungendo a questa conclusione e stanno cercando punti attraenti d'ingresso" nel mercato obbligazionario.