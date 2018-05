Tensione aula Senato, M5s accusa Mattarella, Casellati lo riprende

ROMA - Tensione in aula al Senato in apertura di seduta sul decreto Alitalia. Il capogruppo M5s, Danilo Toninelli, ha preso la parola e ha puntato il dito contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Come è possibile che Mattarella esprima un giudizio che non riguarda in alcun modo l'adeguatezza o meno di un possibile ministro bensì il suo pensiero e le sue idee?». A questo punto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, lo ha ripreso: «Il presidente della Repubblica lo tenga fuori, lo sa che ci sono dei limiti costituzionali, non possiamo travalicarli».

«Terrò fuori Mattarella non le sue responsabilità», ha replicato Toninelli. «Nessuno - ha aggiunto - in questa sede vuole contestare le prerogative costituzionalmente garantite del capo dello Stato, nessun altra forza politica come il M5s ha lottato per difendere la carta costituzionale. Ma è inaccettabile porre veti su posizioni e idee di un ministro le quali per logica rappresentano l'indirizzo politico del governo e dunque la volontà di più della metà degli italiani».

«Non si può mettere da parte la volontà popolare e tirare dritti senza porsi immediatamente il problema anche perché tale comportamento determina il rischio che i cittadini si allontanino ancora di più dalla vita politica disertando le urne», ha proseguito Toninelli.

«L'Italia è il primo contribuente dell'Ue, ha sempre onorato gli impegni, è un paese che merita rispetto, il suo popolo merita rispetto e merita di poter incidere perché lo prevede la Costituzione nel processo politico esercitando il suo diritto di voto come accaduto quando il 4 marzo gli italiani hanno alzato la testa ma sono stati ignorati», ha aggiunto.

«E' stato avallato il principio secondo cui qualcun'altro decide per noi, qualcuno che sta a Bruxelles e oggi elogia la nascita di un governo fantasma, un governo che non esiste. È stata fatto fuori un possibile governo con maggioranza solida per mettere un governo che una maggioranza non ce l'ha. Un fatto che non ha precedenti nella storia della Repubblica italiana. Dove è la logica di tutto questo? Con che faccia si presenta a questo Parlamento se nessuno ha annunciato che lo sosterrà, non ci sarà un gruppo che depositerà una mozione di fiducia nei confronti del governo. Diventeremmo lo zimbello mondiale», ha concluso.