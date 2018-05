Ecco cosa ha detto il commissario Oettinger sull'Italia

STRASBURGO - «Le mie preoccupazioni e le mie aspettative sono che le prossime settimane mostrino come i mercati, i titoli di Stato e l'economia italiana potrebbero subire un impatto così drastico da servire come un segnale per gli elettori perché non votino i populisti né di destra né di sinistra». E' quello che ha detto davvero il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, nella sua intervista televisiva alla tedesca DWnews, secondo un video postato nel pomeriggio su Twitter dalla stessa DWnews, con sottotitoli in inglese.

INSEGNERANNO - In un suo tweet che ha provocato reazioni durissime in Italia, l'intervistatore tedesco aveva attribuito a Oettinger la frase «i mercati insegneranno agli elettori italiani a non votare per i populisti», ma nel video il commissario non usa il verbo «insegnare».

«Abbiamo già visto - prosegue Oettinger nel video - una notevole effetto negative ('downturn', ndr) nei titoli di Stato italiani, nel valore di mercato delle banche e nell'economia italiana in generale. Il processo di formazione del governo potrebbe essere responsabile di questo. Io posso solo sperare che ciò avrà un ruolo nella campagna elettorale; nel senso - ha insistito il commissario - di mandare un segnale agli elettori affinché non consegnino il potere ai populisti di destra e di sinistra».