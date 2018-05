Rosato: fronte popolare alternativo a populisti ma non con Berlusconi

Roma, 29 mag. - "Un fronte popolare alternativo a Lega e M5S? Sì, basta che questo fronte non si faccia con Silvio Berlusconi, perché se esiste Salvini esiste perché Berlusconi ha sempre dato una sponda a Salvini anche quando Berlusconi teorizzava le due monete. Fanno il gioco delle parti, ma Salvini ha sempre detto che quando trattava con Di Maio trattava con tutto il centro destra". Lo ha detto Ettore Rosato, deputato del PD e vicepresidente della Camera, a Radio Cusano Campus.

Quanto all'ipotesi di un'alleanza M5S-Lega alle elezioni Rosato dice: "Mi impressiona, ma bisogna leggerla con un minimo di prospettiva. Sommare i voti di Lega e M5S non credo sia un'operazione matematica, bisogna che la costruiscano. Nel momento in cui partirà la campagna elettorale, partirà anche la nostra proposta alternativa".

Sul governo Cottarelli l'esponendem spiega: "Valuteremo in direzione se astenerci, decideremo quando avremo più elementi, ancora non c'è neanche una squadra di ministri. L'astensione serve per garantire una terzietà a Cottarelli, visto che eravamo l'unico partito disposto ad appoggiarlo. Trasformarlo nel governo del Pd non sarebbe utile né per Cottarelli né per la terzietà del governo. Non è un governo surreale, è un governo di emergenza. Il governo Cottarelli deve garantire terzietà e la gestione dei conti pubblici. Bisogna evitare l'aumento dell'Iva".